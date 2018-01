Ranking App Store Brasil - 29 de julho a 4 de agosto - Link - Estadão

SÃO PAULO – Veja a lista dos aplicativos mais baixados na App Store, da Apple, na semana de 29 de julho a 4 de agosto de 2013*:

TOP APPS PARA IPHONE

PAGOS

(nome/desenvolvedor)

1 – Pou

2 – Smart Alarm Clock: sleep cycles & noise recording

3 – Camera+

4 - Transforme Sua Tela

5 – AfterLight

6 – Correndo para Perda de Peso Pro: plano de treino, GPS, dicas de como perder peso por Red Rock Apps

7 – Baixe Música Grátis Pro – Downloader e Player

8 – Printer Pro for iPhone – wirelessly print documents, photos, web pages and emails

9 - FIFA 13 by EA SPORTS

10 - Scanner Pro by Readdle

GRATUITOS

1 – WeChat

2 – WhatsApp Messenger

3 – Bad Piggies

4 - Meu Malvado Favorito: Minion Rush

5 – Radio Live!

6 – Candy Crush Saga

7 – Facebook

8 - AirFoto

9 - LINE

10 - Battery Saver – Improve the Battery Life

TOP APPS PARA IPAD

PAGOS

1 – Pou

2 – Minecraft – Pocket Edition

3 – Smart Alarm Clock for iPad: sleep cycles and noise recording

4 - Transforme Sua Tela

5 – Bloco de Notas+

6 – FIFA 13 by EA SPORTS

7 – Printer Pro – print documents, photos, web pages and email attachments

8 - Pages

9 - Night Sky 2

10 - Prince of Persia® The Shadow and the Flame

GRATUITOS

1 – Bad Piggies HD

2 – Meu Malvado Favorito: Minion Rush

3 – Where’s My Mickey? Grátis

4 - Candy Crush Saga

5 – Appendix Surgery

6 – Turbo Racing League

7 – Google Maps

8 - Banana Kong

9 - Skype para iPad

10 - YouTube

* Os dados são fornecidos semanalmente pela própria empresa no início de cada semana e se referem aos aplicativos mais baixados no País durante sete dias anteriores. É bom lembrar que a a lista considera apenas os aplicativos para o sistema da Apple, o iOS, baixados nos celulares iPhone e no tablet iPad por usuários registrados na App Store brasileira.

