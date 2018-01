Ranking App Store Brasil - 8 a 14 de abril - Link - Estadão

Veja a lista de aplicativos pagos e gratuitos mais baixados no iPhone e no iPad no Brasil

SÃO PAULO – A partir desta semana, o Link passa a publicar a lista de aplicativos mais baixados no Brasil por meio da App Store, a loja de apps da Apple.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Os dados são fornecidos semanalmente pela própria empresa no início de cada semana e se referem aos aplicativos mais baixados no País durante sete dias anteriores.

É bom lembrar que a a lista considera apenas os aplicativos para o sistema da Apple, o iOS, baixados nos celulares iPhone e no tablet iPad por usuários registrados na App Store brasileira.

Segue o ranking da semana de 8 a 14 de abril:

TOP APPS PARA IPHONE

PAGOS

(nome/desenvolvedor)

1 – WhatsApp Messenger

2 – Pou

3 – Camera+

4 - Pixter Scanner OCR

5 – Home Design 3D

6 – AfterLight

7 – oneSafe

8 - Mittens

9 - Minecraft

10 - Temple Run: Oz

GRATUITOS

1 – Modificação de voz

2 – Fruit Ninja

3 – City Maps 2Go

4 – Starlight

5 – Porta dos Fundos

6 - Kick Off

7 - Mobli

8 - Buraco Jogatina

9 - Numbers by Brainbow

10 - YouTube

TOP APPS PARA IPAD

PAGOS

1 - Home Design 3D

2 - Pou

3 - Minecraft – Pocket Edition

4 - Pages

5 - oneSafe

6 - Plants vs. Zombies HD

7 - Keynote

8 - Numbers

9 - FIFA 13 by EA SPORTS

10 - Toy Story: Smash It!

GRATUITOS

1 - Fruit Ninja HD

2 - Injustice: Gods Among Us

3 - Modificação de voz ™ HD

4 - Dentist Office

5 - Buraco Jogatina HD

6 - MyThings for iPad

7 - Dungeon Hunter 4

8 - Talking Larry, o pássaro, para iPad

9 - City Maps 2Go

10 - Real Racing 3