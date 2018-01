RapidShare fecha as portas após 13 anos - Link - Estadão

SÃO PAULO – Um dos mais antigos serviços de armazenamento de arquivos está encerrando suas operações. O suíço RapidShare, criado em 2002, disse que a partir do dia 31 de março o serviço fica inativo, quando também contas e arquivos serão todos apagados.

A queda do site que já teve “centenas de milhões de usuários” e constou entre os 50 sites mais populares do mundo é representativa. O site, bem como seus pares, enfrentaram frequentes disputas judiciais com indústrias que controlam os direitos autorais de obras como músicas, livros e filmes.

O caso mais emblemático foi o do fechamento do Megaupload, em 2012, e o da perseguição ao seu fundador, Kim Dotcom. O empresário foi acusado de infringir direitos autorais com seu site.

Um ano após o Megaupload ser fechado, surgia o Mega, site de armazenamento de arquivos baseado em um sistema de criptografia – em um momento em que Snowden e as revelações sobre as invasões de privacidade do governo americano estavam em alta. A página recebe 50 milhões de usuários únicos diariamente e é responsável por 4% de todo o tráfego online do mundo.

Após o fim do Megaupload, sites que ofereciam serviço semelhante começaram a ser duramente pressionados. O próprio Rapidshare foi obrigado pela Justiça alemã a monitorar o conteúdo armazenado por seus usuários. Se infringisse direitos autorais, o arquivo deveria ser removido.

Meses depois, o site publicou um “guia antipirataria” e disse preocupada com o uso indevido do seu serviço para troca de conteúdo protegido por copyright. “O RapidShare tem enfrentado suas próprias controvérsias, mas há anos ele tem trabalhado diligentemente em várias frentes para distinguir-se como uma empresa importante e responsável neste setor em crescimento”, disse na época.

Sem dar muitas explicações, o site publicou um aviso no site e agradeceu seus usuários pelos “anos de confiança”.

Como alternativas ao Rapidshare, hoje existem inúmeros serviços de armazenamento e compartilhamento de arquivos na nuvem, como Google Drive, Dropbox, Microsoft Onedrive, Mega, Depositfiles, Box, MediaFire e WeTransfer.