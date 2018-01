Rapidshare terá de monitorar conteúdo - Link - Estadão

SÃO PAULO – Um tribunal alemão considerou legais as atividades do Rapidshare, mas também determinou que a empresa monitore sites de terceiros que usem links para arquivos hospedados em sua plataforma e o bloqueio daqueles com conteúdo protegido por direitos autorais.

A decisão da Alta Corte de Hamburgo foi considerada favorável tanto pelo Rapidshare quanto pela Gema (German Entertainment Music Association), grupo representante da indústria fonográfica da Alemanha que luta judicialmente contra o site de compartilhamento de arquivos desde 2009. Em uma sentença anterior, o modelo de negócios foi considerado ilegal.

Segundo o site inglês The Inquirer, o Rapidshare também anunciou nesta quarta-feira, 28, que vai recorrer à Suprema Corte Alemã para que nova decisão seja válida em todo país.

A Gema alega que o Rapidshare é uma dos maiores serviços de hospedagem de arquivos do mundo, com mais de 160 milhões de arquivos armazenados. “Este serviço permite que usuários obtenham conteúdos ilegalmente em larga escala. A perda resultante para os detentores de direitos autorais é enorme”, afirma.

De acordo com a associação, a nova sentença confirma que o Rapidshare deve implementar medidas efetivas para combater o acesso a conteúdos ilegais. As ações anteriores adotadas pelo site eram, segundo o grupo, “insuficientes”. Até agora, o Rapidshare apenas bloqueava conteúdos após receber uma notificação de violação de direitos autorais.

A partir de agora, na Alemanha, o Rapidshare vai monitorar sites externos e bloquear links assim que for percebido que eles dão acesso a conteúdos distribuídos ilegalmente.

Alexandra Zwingli, CEO da empresa, disse ao Inquirer que vai pedir revisão da decisão na Corte Suprema, pois acredita que obrigação de “realizar tais ações de monitoramento é questionável do ponto de vista legal”.