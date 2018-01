Rara; o novo serviço de streaming de música - Link - Estadão

O Rara.com, que virá em laptops da HP e em celulares Android, custará de US$5 a US$10 mensais

SÃO PAULO – Mais uma plataforma de streaming foi lançada nesta terça-feira, 13, na Europa e deve chegar ao longo da semana em países da América do Norte, entrando na disputa com marcas como Rdio, Spotify, Mog, iTunes e Google Music. A Rara, que virá pré-carregada em notebooks da HP e aparelhos móveis Android, promete oferecer 10 milhões de faixas em troca de uma assinatura mensal de US$4,99 para streaming via PC e US$9,99 para PC e mobile juntos. Para ambos, a empresa está oferecendo uma taxa promocional de US$0,99 e US$1,99 mensais, respectivamente.

“Eu acredito que que a maioria dos serviços disponíveis hoje visam um público que sabe lidar com tecnologia e que sabe muito sobre música”, disse o CEO Rob Lewis à Reuters. “Isso é apenas 20% dos consumidores, nós estamos interessados nos outros 80%.” “Colocamos uma pequena equipe responsável pela tarefa de construir um serviço de música que a avó de todo mundo poderia usar”, disse Lewis. “É incrivelmente fácil.”

Sobre a estratégia de mercado, Lewis vê ainda um caminho em aberto para a indústria do digital. “Eu acho que existe uma percepção pela indústria de que, apesar dos enormes esforços, o digital não está nem perto da penetração que o CD teve em 18 meses depois de seu lançamento”, opina.

Até o Natal o serviço deve criar seu aplicativo para iOS e chegar a lugares como Hong Kong, Taiwan, Austrália, Nova Zelândia e Cingapura ainda antes do Natal.

O Rara também não terá nenhuma propaganda. Lewis, dono da Omnifone, não acredita na subsistência só por esse modelo, como faz a Pandora.

“O fato é que hoje ninguém faz dinheiro com serviços de streaming de música baseados só em anúncios”, disse o diretor da Rara, Tim Hadley, à Billboard.

