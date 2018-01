Raspberry Pi abre loja de aplicativos - Link - Estadão

Inventor do computador de US$ 35 diz que há apps educacionais, de produtividade e jogos

SÃO PAULO – Foi inaugurada a loja de aplicativos do Raspberry Pi, o computador educacional de US$ 35. Na Pi Store, usuários podem baixar e subir aplicativos, jogos, ferramentas e tutoriais.

—-

“Há uma mistura de materiais educacionais e de produtividade – você pode instalar programas como LibreOffice no Pi, por exemplo. Também temos jogos,” explicou Eben Upton, um dos inventores do Raspberry Pi ao site IT Pro.

O Raspberry Pi foi desenvolvido na Inglaterra para introduzir noções de programação de computador para crianças. Para os seus inventors na universidade de Cambridge, na era do tablet sabe-se cada vez menos como funciona um computador por dentro. O Raspberry Pi acabou virando popular entre desenvolvedores e hackers de todas as idades.

A loja tem 25 itens. Incluem cinco aplicativos, incluindo um cliente para ser usado com Spotify, cinco jogos e oito edições da revista MapPi para download gratuito. O único app pago é o jogo Storm in a Teacup, vendido a 1,99 libra.

Upton vê a loja como parte do objetivo principal do Pi. “É também uma modo de crianças desenvolverem e compartilhar programas e potencialmente ganhar algum dinheiro. É difícil dizer a uma criança para estudar muito que quando tiver 20 anos ela vai ganhar dinheiro. É mais fácil dizer estude muito porque você pode ganhar dinheiro hoje”.