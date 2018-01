Rdio lança serviço de vídeo - Link - Estadão

Com o nome de Vdio, empresa chega ao mercado de streaming de filmes e seriados

SÃO PAULO – O serviço de streaming de música Rdio ganhou nesta quarta-feira, 3, um endereço complementar com filmes e seriados, o Vdio. Focado em lançamentos, o serviço não segue o modelo de assinatura do Rdio. Os vídeos precisam ser alugados ou comprados individualmente.

Foto: Reprodução

Em entrevista para o site TechCruch, o CEO do Rdio, Drew Larner, explicou que gostaria de ter o sistema de assinatura que disponibiliza conteúdo ilimitado aos clientes, mas para obter os títulos mais novos esse tipo de sistema é inviável no momento.

Sem esse trunfo do Rdio, o que fica é a funcionalidade do serviço musical, tanto no aspecto visual quanto na integração social. O social, no caso, sendo a principal arma para enfrentar a concorrência de serviços semelhantes oferecidos pela Apple e Amazon. Ao invés de ter um sistema indicando o que você irá gostar, o Vdio usa como principal fonte o que os seus amigos andam assistindo.

Disponível no momento apenas para usuários do Estados Unidos e do Reino Unido, a conta já feita no Rdio poderá ser aproveitada no Vdio. Usuários do serviço de streaming musical ganharam US$25 de crédito.

O próximo mercado onde o Vdio deve ser inaugurado é o canadense. O Brasil está nos planos, mas ainda sem previsão. O plano é que o Vdio chegue a todos os países já alcançados pelo Rdio.

