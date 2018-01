Reação contrária é igualmente global"" - Link - Estadão

‘Brasil só tende a ganhar com o movimento pirata’

De 2006, criação do partido, para cá, os objetivos do partido continuam os mesmos?

Sim, mas agora tudo está mais claro. Antes era a Igreja que lutava pelo monopólio do conhecimento. Quando pessoas comuns passaram a ser capazes de observar e relatar ao mundo usando nada além de um celular, governos reagiram com as mesmas medidas: censura e vigilância. As desculpas variam: no Oriente Médio, é “a santidade do profeta”; na China, é “a estabilidade da nação”; e no Ocidente, o “combate ao terrorismo, pedofilia e compartilhadores de arquivos”. A reação contrária está sendo igualmente global. E nós estamos reagindo. Toda a geração mais jovem está reagindo. Com meios políticos e tecnológicos.

A ação partidária pode resolver o problema?

Movimentos políticos têm três ondas. Primeiro vêm os ativistas: eles expõem o problema, geralmente usando métodos ilegais. Greves operárias radicais, Greenpeace invadindo fábricas, etc. Em segundo, vêm os intelectuais: eles teorizam sobre os assuntos e permitem a aceitação pela academia. Em terceiro, vêm partidos: expondo temas às massas e votando. Quando isso acontece, e os políticos mais velhos podem perder seus cargos por não se importarem, é quando começa a verdadeira mudança.

Qual a importância de um partido pirata no Brasil?

O Brasil é único na sua posição econômica mundial e deve só ganhar com o sucesso do movimento. O copyright hoje e o regime de patentes servem apenas para manter os países pobres mais pobres.

O partido se posiciona em algum lado, entre esquerda e direita?

Essas questões podem ser defendidas por ambos os lados. Mas isso não nos coloca nem alinhado aos socialistas, nem aos liberais. O conflito é sobre o poder do conhecimento e nenhuma das ideologias anteriores conseguiu resolver essa questão. Essa é uma afirmação maior do que parece à primeira vista, uma vez que você perceba que o conhecimento pode ser feito de basicamente qualquer informação.

