Realidade aumentada é destaque na CeBIT - Link - Estadão

Software para ultrabooks cria imagens em 3D a partir de cenas reais captadas pela câmera

Renata Miranda

ENVIADA ESPECIAL

Em um dos estandes da Intel na CeBIT, visitante testa software de realidade aumentada feito para o ultrabooks. FOTO: RENATA MIRANTA/AE

HANNOVER - Um software de realidade aumentada feito para ultrabooks, linha de notebooks finos e leves da Intel, foi um dos destaques desta terça-feira, 6, na CeBIT. Com o programa é possível criar imagens em 3D e integrá-las completamente a cenários reais ou criados por meio de gráficos.

Em um dos estandes da CeBIT Life era possível, por meio do software, dirigir um carro de Fórmula 1 com um capacete projetado diretamente ao redor da cabeça do usuário. Outro exemplo de uso do programa é ampliar a experiência de compras online. Durante uma coletiva de imprensa da Intel, um dos funcionários da empresa mostrou como era possível provar óculos e chapéus anunciados em um site sem ter de sair da frente do computador.

Karen Regis, diretora da divisão de ultrabooks da Intel, disse que a companhia está investindo pesado no uso de tecnologias semelhantes para sua linha de computadores portáteis — o fundo de pesquisas para o seu departamento é de US$ 300 milhões. “Nós estamos apenas começando”, afirmou Karen. “A Intel está apostando todas suas fichas neste projeto.”

O software, desenvolvido pela Total Immersion, recebeu o nome de D’Fusion Studio e pode ser baixado de graça no site www.t-immersion.com.

