Realidade aumentada é o futuro - Link - Estadão

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/b64_16K2e08" width="480" height="295" wmode="transparent" /]

Esse projeto utiliza o Tegra, o super-chip da Nvidia capaz de processar vídeos em Full-HD. Ele interpreta uma foto bidimensional e projeta um cenário 3D interativo, que é utilizado para um game de tiro em primeira pessoa. O game, nesse caso, serve apenas para mostrar como o sistema processa bem os dados do terreno e consegue triangular tudo com instruções complexas.

Se isso já é legal em estágio experimental, imagine quando estiver mais maduro? E mais importante ainda, imagine um Google Maps utilizando essa tecnologia…

Isso só vai acontecer mesmo quando a maioria dos aparelhos celulares contar com poder equivalente ao do Tegra. E quando isso acontecer – o que não vai demorar tempo demais – o Street View dos mapas terá um significado muito mais abrangente, injetando inteligência em tempo-real no que vemos.