Realidade aumentada na literatura - Link - Estadão

Por Erica Taub

Num mundo de múltiplas diversões multimídia, como envolver a garotada e mantê-la lendo um pouco mais que algumas linhas de uma mensagem de texto? A editora Simon and Schuster, junto com o conhecido escritor e ilustrador de livros infantis Tony DiTerlizzi, acreditam ter encontrado uma resposta ao menos parcial para isso.

DiTerlizzi, conhecido por sua série Spiderwick Chronicles (As Crônicas de Spiderwick), acrescentou a chamada Realidade Aumentada em seu último livro, The Search for WondLa.

O livro, que conta a história de Eva Nine, uma garota criada em subterrâneos por robôs que se aventura à superfície da Terra à procura de outros seres humanos, dá aos leitores a oportunidade de explorar o mundo junto com ela por meio de uma série de três vídeos parcialmente interativos de mapas que acompanham suas andanças.

Gráficos em três páginas de ‘The Search for WondLa’ abrem um mapa animado ao serem vistos por uma webcam. FOTO: Warren Buckleitner/NYT

Após baixar um aplicativo do site do livro, os leitores podem ver os mapas segurando uma de três páginas chaves diante da webcam de seus computadores. As imagens especiais das páginas acionam a rodagem de vídeos animados. Os leitores podem observar o mapa tridimensional e seus habitantes se moverem no espaço, ou podem controlar sua distância e ângulo percebidos movendo o livro para frente e para trás diante da tela do PC.

As sequências de realidade aumentada foram criadas pela Total Immersion, uma companhia que no ano passado embutiu a tecnologia também numa série especial dos cartões de beisebol Topps, permitindo que fãs dos cartões jogassem jogos de beisebol e vissem imagens tridimensionais de jogadores quando seguravam um cartão diante da tela do PC.

O projeto Search for WondLa representa a primeira vez que a Total Immersion trabalha num romance nos Estados Unidos (ela criou um na França) e a primeira vez que a editora Simon and Schuster’s Publishing incorpora a tecnologia.

Embora os leitores possam acompanhar a história sem ativar a realidade aumentada, seu uso acrescenta um novo sabor à narrativa, dando vida ao que, sem ela, teria de ser imaginado.

Pensem na realidade aumentada como os livros pop-up do século 21.

