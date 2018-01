Realidade aumentada põe Beatles na Abbey Road - Link - Estadão

Se você for a Londres, não basta ir à Abbey Road – tem que botar os Beatles nela. O exercício de imaginação fica mais fácil, porém, quando se tem em mãos um iPhone ou celular com Android equipado com a última versão do software de realidade aumentada Layar.

O aplicativo “The 3D Beatles Tour”, desenvolvido por uma empresa britânica, cria um tour virtual por pontos de interesse que têm a ver com os Beatles. O ponto de partida, é claro, é a rua do famoso estúdio.

Basta apontar a câmera do celular para a faixa de pedestres que Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon e George Harrison aparecem na tela em três dimensões, exatamente como na capa do disco “Abbey Road”, de 1969. Mais: dá para pedir para seu amigo segurar a câmera e tirar uma foto ao lado dos Beatles virtuais.

Completada a primeira etapa do tour, o aplicativo revela o próximo destino. E funciona assim: um a um, os 42 lugares que têm a ver com os Beatles vão sendo revelados.

Essa é só uma das aplicações possíveis do Layar, o browser de realidade aumentada que chegou à versão 3.0. Pode parecer papo de louco, mas ele funciona adicionando elementos virtuais à realidade. Nessa nova versão, ele permite a adição de objetos em 3D e também a criação de aplicativos como o dos Beatles, que faz uma ligação entre pontos de interesse para contar histórias ou criar tours guiados.

No Brasil, o Layar não funciona bem justamente porque ainda não há layers (as camadas de informação) criadas por aqui. Se você baixar o programa no seu celular, dificilmente encontrará informações ou objetos ao apontar a câmera para os lugares. Mas isso é questão de tempo – basta que desenvolvedores e empresas se animem a criar aplicativos para aumentar a realidade ao nosso redor.

