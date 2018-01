Realidade aumentada sobre duas rodas - Link - Estadão

Realidade aumentada sobre duas rodas

A empresa japonesa Ubiquitous Entertainment desenhou um capacete para ciclistas integrado com o iPhone 3GS e com um visor em realidade aumentada. Um mashup do Google Maps, o iPhone ARider Bicycle Navigation System vem com um aplicativo de geolocalização específico para quem roda a cidade (de Tóquio, por enquanto) de bicicleta.

30/09/2009 | 15h57

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo