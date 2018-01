Realidade virtual será próximo grande conteúdo do Facebook; diz Zuckerberg - Link - Estadão

Facebook comprou a empresa de realidade virtual Oculus VR. FOTO: Reuters Facebook comprou a empresa de realidade virtual Oculus VR. FOTO: Reuters

BARCELONA – O executivo-chefe do Facebook, Mark Zuckerberg, acredita que o próximo grande conteúdo compartilhado no Facebook será a realidade virtual, como anteriormente foram, em ordem, os textos, as imagens e os vídeos.

As declarações foram dadas na quarta-feira, 4, no Mobile World Congress, realizado em Barcelona, no qual Zuckerberg respondeu perguntas feitas por cidadãos comuns e também falou sobre liberdade de expressão, sua infância e de sua obsessão por conectar o mundo.

“Há muitas maneiras nas quais as pessoas querem se conectar e compartilhar. A tecnologia hoje permite fazer isso”, indicou, para explicar a evolução dos conteúdos divulgados no Facebook: primeiro o texto, depois a imagem e agora começa a despontar o vídeo.

Zuckerberg está entusiasmado porque, além disso, em um horizonte temporal de cinco a dez anos, vê que a realidade virtual oferecerá experiências “realmente imersivas”. O Facebook é dono da companhia de realidade virtual Oculos VR.

O executivo-chefe insistiu que a missão do Facebook é conectar as pessoas. Assinalou que em todos os âmbitos que a empresa trabalha, seja realidade virtual, realidade aumentada ou em satélites, o objetivo final é o mesmo.

Zuckerberg destacou a rapidez da inovação e afirmou que o próximo serviço de internet a superar 1 bilhão de usuários conseguirá a marca em menos tempo que o Facebook.

Por outro lado, afirmou que a rede social é um veículo com o qual quer potencializar a liberdade de expressão e o discurso livre, “dar voz máxima ao maior número de pessoas possível”, mas reconheceu que em algumas ocasiões é complexo pelas normas de certos países.

O executivo-chefe do Facebook revelou que seu interesse em conectar pessoas nasceu na infância. Ele desejava que amigos que brigavam por um brinquedo pudessem se entender.

“Conectar as pessoas tem um significado muito profundo para mim”, apontou Zuckerberg.

