(Re)aprenda matemática; biologia; química; física online - Link - Estadão

Que tal extrapolar o ambiente da escola para se dedicar aos estudos no seu ritmo e como se fosse um game? Ou, se você já não está mais no colégio, que tal voltar a estudar — sozinho ou junto dos seus filhos — aquilo que aprendeu (ou deveria ter aprendido)?

É o que propõe o site Khan Academy, que reúne cerca de 2.100 vídeos em inglês sobre diversos temas estudados nas escolas e até em faculdades. São aulas explicativas, em vídeos hospedados no YouTube de cerca de 10 minutos, sobre disciplinas tão variadas quanto álgebra, biologia, química orgânica, astronomia, finanças, cálculo, física, estatística, história, só para citar alguns exemplos.

Incrível imaginar que tudo isso seja gratuito. Basta usar uma conta do Google (como a do Gmail), do Facebook ou criar um login, para começar a estudar a disciplina que quiser. Há duas formas de fazer isso, você pode ir direto para o tema que escolher, ou começar do básico, retomando os conceitos essenciais para entender mais para frente outros conhecimentos mais avançados.

‘Assista. Treine. Aprenda quase qualquer coisa de graça’ é o lema do site Khan Academy. FOTO: REPRODUÇÃO

Você começa o estudo da forma que preferir: assistindo aos vídeos primeiro ou fazendo os exercícios (e tirando dúvidas no meio do caminho). Conforme você faz os exercícios, o site vai traçando o seu plano de estudos em uma espécie de fluxograma, mostrando quais são os temas que você pode estudar depois de ter passado por outros, como se cada tema de estudo fosse uma fase de um grande jogo online.

O site, porém, está apenas em inglês — o que é ainda ajuda a treinar a leitura, o vocabulário e a compreensão no idioma estrangeiro.

A ideia do projeto surgiu depois de o educador e ex-analista do mercado financeiro, Salman Khan, começou a publicar vídeos no YouTube para ajudar seu primo com a escola, como ele contou em uma palestra que fez no TED no mês passado (assista abaixo, legendado em português). Ele percebeu que o aprendizado do primo melhorava quando ele podia estudar e aprender no seu ritmo, tirando suas dúvidas com o vídeo e fazendo os exercícios.

Khan decicidiu expandir a ideia e criou o site que recebe a visita de um milhão de estudantes por mês que assistem de 100 mil a 200 mil vídeos por dia, como ele afirma no vídeo, e cujo canal no YouTube teve mais de 5, 17 milhões de exibições. O projeto já é aplicado até em uma escola na Califórnia, que decidiu adotar o sistema para acompanhar de perto o desempenho do aprendizado dos alunos e chamou até a atenção do cofundador da Microsoft Bill Gates. Gates, que hoje se dedica a causas educacionais e filantrópicas, subiu no palco ao fim da palestra de Khan no TED e afirmou “acho que vocês acabaram de ter uma ideia de como será a educação no futuro”.

Professores também podem usar o site com seus alunos, aplicando os exercícios e criando planos de estudos com os vídeos desde que cada um dos estudantes cadastre a conta do professor como seu “coach” (treinador).

Vale a visita.

http://www.khanacademy.org