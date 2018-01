Receita da IBM fica aquém do esperado - Link - Estadão

A receita trimestral da IBM ficou aquém do esperado por analistas, uma vez que o euro fraco prejudicou as vendas da empresa fora dos Estados Unidos. Por outro lado, o crescimento sólido das unidades de serviços e software da companhia de tecnologia impulsionou o lucro do segundo trimestre.

A IBM registrou alta de 2 por cento na receita no período, para 23,7 bilhões de dólares. Analistas esperavam, em média, uma receita de 24,2 bilhões, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S. As ações da companhia registravam queda de 3 por cento no pregão after-market, para 125,60 dólares, após fecharem a sessão regular a 129,79 nesta segunda-feira.

Já o lucro líquido da IBM superou levemente as expectativas, subindo para 3,4 bilhões de dólares, ou 2,61 dólares por ação, em comparação com os 3,1 bilhões, ou 2,32 dólares por ação, registrados um ano antes. Analistas previam um lucro de 2,58 dólares por ação.

A companhia também elevou suas projeções anuais para um lucro por ação de “pelo menos 11,25 dólares”, ante projeção anterior de no mínimo 11,20 dólares.

A IBM vem mudando seu foco de produtos de hardware para softwares e serviços na última década. A empresa é hoje a maior provedora de serviços de tecnologia do mundo.

/RITSUKO ANDO (REUTERS)