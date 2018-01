Receita da Intel sobe 9,1% no 2º trimestre de 2017 - Link - Estadão

Nir Elias/Reuters Fabricante de processadores busca novas fontes de receita em meio à crise dos PCs

A Intel, maior fabricante de chips do mundo, teve alta de 9,1% na receita trimestral entre os meses de abril e junho de 2017, impulsionada pela força de seus centros de dados e por sua unidade de computadores pessoais.

O lucro líquido subiu para US$ 2,81 bilhões no segundo trimestre encerrado em 1º de julho, contra US$ 1,33 bilhão de dólares no mesmo período do ano anterior. Já a receita aumentou para US$ 14,76 bilhões.

Os bons resultados trazem duas notícias interessantes para a Intel: primeiro, mostram que os cortes de custos realizados nos últimos anos conseguiram fazer a empresa reencontrar seu caminho de crescimento.

Segundo, porque dão fôlego para a empresa seguir em frente – a companhia sabe que precisa ir além dos chips e investir em áreas como inteligência artificial para continuar lucrativa e relevante. "Estamos ganhando o momento certo para dar novos passos", disse Brian Krzanich, presidente executivo da Intel, em uma conferência com investidores.

Um desses passos deve ser completado nos próximos meses: o fim do processo de aquisição da startup israelense Mobileye, dedicada a fazer sensores para carros autônomos. Em fevereiro, as duas companhias fecharam um acordo avaliado em US$ 15,3 bilhões, e a expectativa é de que a tecnologia da Mobileye faça com que a Intel seja tão relevante para os carros autônomos como foi para os PCs.