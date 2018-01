Receita do Spotify supera ? 1 bi em 2014 - Link - Estadão

Gustavo Diament, chefe do Spotify para a América Latina. FOTO: Reuters Gustavo Diament, chefe do Spotify para a América Latina. FOTO: Reuters

A receita do serviço de transmissão online de músicas Spotify saltou 45% e superou € 1 bilhão no ano passado, embora seu prejuízo operacional tenha aumentado por custos de expansão e desenvolvimento de produto, disse a holding que controla o Spotify.

O Spotify, que oferece streaming de música gratuito ou sequencias de músicas sem propagandas para clientes pagantes, teve um prejuízo operacional de € 165 milhões ante prejuízo de € 91 milhões.

A holding disse que o prejuízo maior deveu-se a investimentos significativos em desenvolvimento de produto e expansão internacional, como também pelo aumento no quadro de funcionários.

As vendas cresceram para € 1,08 bilhão em 2014, ante 747 milhões um ano antes.

A empresa estaria definindo planos para entrar no negócio de vídeos na internet e tem participado de discussões com diversos atores do mercado de mídia digital sobre possíveis parcerias. As informações foram divulgadas na quinta pelo Wall Street Journal, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

No início da semana, o Spotify declarou estar dando mais atenção à América Latina, onde os 17 países onde opera seriam responsáveis por 15% de seus negócios globais, disse seu diretor-gerente para a América Latina.

A plataforma de streaming sueca tem focado em mercados emergentes depois de levantar US$ 100 milhões em 2012 para sustentar este crescimento.

Em janeiro, o Spotify declarou ter 15 milhões de assinantes pagantes e 60 milhões de usuários ativos em todo o mundo no fim de 2014.