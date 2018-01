Receita do YouTube pode crescer 50% - Link - Estadão

Lucro do site com anúncios deve chegar a US$ 9,1 bilhões em 2013, diz consultoria eMarketer

SÃO PAULO – O faturamento do YouTube com anúncios deve crescer mais de 50% em 2013, chegando a US$ 9,1 bilhões. É o que diz um relatório feito pela consultoria eMarketer, mostrando que o site de vídeos do Google é cada vez mais uma ameaça às TVs no que diz respeito ao mercado publicitário.

Hoje, 40% do tráfego do YouTube é feito por dispositivos móveis FOTO: Reprodução

O relatório ainda diz que o YouTube corresponderá a 11% das receitas do Google com publicidade no ano – a empresa não revela números sobre o desempenho financeiro de seu site de vídeos – e supera previsões anteriores.

Em maio, a Morgan Stanley avaliou que o YouTube renderia US$ 6,5 bilhões em espaço para publicidade, enquanto o banco britânico Barclays estimou o faturamento em US$ 5,8 bilhões.

Ainda que o YouTube não mantenha boa parte de seu faturamento com publicidade em seus cofres, uma vez que redistribui percentuais do que recebe para os donos de conteúdo e direitos autorais sobre o que é exibido, o número ainda assim é significativo.

De acordo com informações públicas do Google, hoje mais de 1 milhão de pessoas assiste mais de 6 bilhões de horas de vídeo mensalmente no YouTube – além disso, 80% do tráfego do site vem de fora dos EUA, e 40% é realizado por dispositivos móveis.