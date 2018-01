Receitas do Facebook crescem com salto em anúncios em celulares - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Facebook divulgou um aumento de cerca de 42% das receitas trimestrais, ajudadas por um salto nas vendas de anúncios para telefones celulares.

O lucro líquido atribuível a acionistas caiu para US$ 509 milhões, ou US$ 0,18 por ação, no trimestre encerrado em 31 de março, ante US$ 639 milhões, US$ 0,25 por ação, um ano antes.

A maior rede social de Internet do mundo afirmou que suas receitas cresceram para US$ 3,54 bilhões, ante 2,5 bilhões. As receitas com anúncios foram de US$ 3,32 bilhões, alta de 46% ante o ano anterior.

/REUTERS