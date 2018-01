Receitas do Facebook sobem mais que o esperado - Link - Estadão

SÃO PAULO – As receitas do quarto trimestre do Facebook subiram 63%, ultrapassando as expectativas de Wall Street, enquanto as vendas de anúncios para serviços de celular continuam acelerando.

As ações do Facebook subiram 10%, para US$ 58,9 , no after market nesta quarta-feira.

A maior rede social online do mundo disse que as receitas com anúncios em celulares representaram 53 por cento de sua receita total de anúncios nos últimos três meses do ano, ou US$ 1,24 bilhão, versus a proporção de 49 por cento que os anúncios em celulares representaram no terceiro trimestre.

O Facebook disse ter agora 1,23 bilhões de usuários mensais, com 945 milhões acessando a rede social por smartphone ou tablet.

As receitas no quarto trimestre subiram para US$ 2,58 bilhões, comparados com US$ 1,585 bilhão um ano atrás, e acima da expectativa de US$ 2,33 bilhões de analistas consultados pela Thomson Reuters I/B/E/S.

O Facebook registrou lucro líquido de US$ 523 milhões, ou US$ 0,20 por ação, versus US$ 64 milhões ou US$ 0,03 dólar um ano antes. Excluindo certos itens, o Facebook informou ter registrado lucro de US$ 0,31 por ação.

/ Reuters