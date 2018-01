Reclamação contra operadoras cresce em SP - Link - Estadão

Segundo o Procon, as principais reclamações dos consumidores são cobrança indevida e serviços não fornecidos

RIO DE JANEIRO – As reclamações de consumidores no Estado de São Paulo contra as maiores operadoras de telefonia móvel do país cresceram em agosto, mesmo com o compromisso firmado pelas empresas de melhorar a qualidade dos serviços e do atendimento após uma dura sanção aplicada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em julho.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+, no Tumblr e também no Instagram

Segundo dados divulgados pelo Procon-SP, todas as operadoras tiveram aumento nas reclamações de 3 de agosto a 2 de setembro sobre a média mensal apurada entre janeiro e junho.

As queixas contra a TIM no Estado de São Paulo cresceram 60% em agosto sobre a média do primeiro semestre, para 354 reclamações, enquanto as da Oi avançaram 17%, para 191.

A Vivo, do grupo Telefônica Brasil, viu as reclamações crescerem 6% (132 queixas), enquanto a Claro teve leve alta de 1% na mesma base de comparação (319 queixas), informou o Procon em seu website.

Os principais problemas apresentados pelos consumidores ao Procon-SP, segundo a entidade, são cobrança indevida e serviços não fornecidos.

Em julho, a Anatel bloqueou as vendas de TIM, Claro e Oi em diversos Estados por conta de queixas sobre a qualidade dos serviços e dos atendimentos aos clientes, e exigiu um plano de melhora das empresas, inclusive da Vivo, sobre a questão. Em São Paulo, a suspensão das vendas foi feita para a Claro.

De acordo com o diretor-executivo do Procon-SP, Paulo Arthur Góes, a grande visibilidade das sanções da Anatel pode ter estimulado o consumidor a reclamar, embora isso ainda não seja visto como uma tendência.

/REUTERS

—-

Leia mais:

• Teles se comprometem a melhorar serviços

• ‘A maior carta de reclamação do mundo’

• 5coisas: dependa menos das operadoras