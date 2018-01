Reconhecimento facial no novo iPhone? - Link - Estadão

Rumores indicam que sistema operacional da Apple vai ganhar funções de detecção facial quando novo iPhone for lançado

O app Reconize Me já faz reconhecimento facial, mas só funciona em iPhones com jailbreak. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Os rumores sobre as novidades do próximo iPhone 5 aumentam e, nesta semana, o que mais ganhou corpo foi o que afirma que o iOS 5 (última versão do sistema operacional da Apple) suportará reconhecimento facial.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O site 9to5Mac, que acompanha cada passo da empresa, descobriu ferramentas de detecção facial no site da Apple para desenvolvedores.

Não se sabe ainda exatamente como o reconhecimento facial funcionará. O sistema pode desde identificar pessoas em fotos, até reconhecer a posição de olhos e boca. A Apple, diz o site, não planeja criar funcionalidades específicas de reconhecimento facial, mas irá além: lançará as APIs (códigos de programação) para que desenvolvedores comecem desenvolver aplicativos com detecção facial para a próxima versão do sistema.

Segundo o 9to5Mac, a Apple lançará cinco novas APIs para o iOS 5 que permitirão aos desenvolvedores saberem onde estão olhos, nariz e boca das pessoas.

A especulação começou no ano passado, quando a Apple comprou a empresa sueca Polar Rose, especialista no tema, para incluir na próxima versão do iPhone mecanismos de detecção facial. A empresa já criou mecanismos que permitem que amigos sejam marcados automaticamente em fotos do Facebook e do Flickr.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/tb0pMeg1UN0" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

O reconhecimento facial já está disponível para os Macs, em uma recnologia desenvolvida pela própria Apple.

O Facebook e o Google também devem investir nessa área. O Facebook, aliás, enfrenta questionamentos em relação à privacidade deste novo sistema. O Google teria decidido adiar o lançamento da funcionalidade por temer o mesmo problema enfrentado pelo Facebook.