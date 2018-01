Recorde do YouTube - Link - Estadão

De acordo com ComScore, empresa que mede a audiência na web, 183 milhões de usuários da internet norte-americanos assistiram a vídeos online em maio — uma alta em relação aos 178 milhões de abril. O relatório divulgado pela empresa aponta que o YouTube bateu o recorde de visualizações no mês passado: foram 14,6 bilhões de vídeos assistidos, passando a marca dos 100 vídeos por usuário pela primeira vez.

Em maio, os usuários de internet dos EUA assistiram a aproximadamente 34 bilhões de vídeos. Os sites do Google foram os mais acessados para esse propósito, abocanhando 43,1% de todos os vídeos assistidos online. O Hulu vem em segundo lugar com 1,2 bilhões de vídeos (3,5%). A Microsoft ficou em terceiro com 642 milhões (1,9%), seguida pelo Vevo com 430 milhões (1,3%) e pela Viacom Digital com 347 milhões (1,0%). Na média um vídeo online tem 4,3 minutos.

Ao todo, aproximadamente 183 milhões de pessoas assistiram a uma média de 186 vídeos por pessoa por mês em maio. Os sites do Google atraíram 144,6 milhões de espectadores únicos durante o mês (101,2 vídeos por pessoa), seguido pelo Yahoo com 46 milhões de espectadores (7,3 por pessoa) e pela Vevo com 46,5 milhões (9,4 por pessoa). A Vevo voltou a crescer em maio e subiu uma posição no ranking, atingindo o terceiro lugar com 45,6 milhões de espectadores e uma média de 9,4 vídeos por usuário.

A empresa Tremor Media mais uma vez ficou na liderança do mercado de publicidade em vídeo online com o potencial de atingir 102,8 milhões de pessoas, ou 56,2% de toda a audiência. A ScanScout Network atingiu a segunda colocação com potencial de atingir 99,3 milhões de espectadores (penetração de 54,3%), seguida pela YuMeVideo Network com 87,5 milhões de espectadores (47,8%).