Recriando clássicos com Legos - Link - Estadão

Michael Hickox ainda nem saiu do colegial, mas já faz sucesso pela web com suas recriações de games clássicos com Legos. Conversamos com o jovem videomaker, que falou um pouco sobre seu trabalho.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/KhkR-vHXO28" width="480" height="385" wmode="transparent" /]

Algum projeto em vista?

Quero continuar a melhorar e ganhar mais experiência. Cada vídeo tem uma falha grande ou representa um processo de aprendizado para mim. Gradualmente, eles vão ficando melhores, mas nunca serão perfeitos. Vou para a faculdade em setembro, e aí vamos ver como as coisas vão mudar. Eu quero continuar a fazer vídeos em stop motion, mas as grandes mudanças que vão acontecer na minha vida vão acabar tendo reflexo nos meus vídeos.