Red Canids e Keyd disputam final do 1º turno do Brasileiro de League of Legends - Link - Estadão

Bruno Alvares/Riot Games O time da Red Canids, liderado por Felipe 'brTT' Gonçalves, é um dos classificados à final do CBLOL

Depois de quase três meses de disputas, estão definidos os dois times que vão disputar a grande final da 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL), principal torneio de esportes eletrônicos (eSports) do Brasil. No próximo dia 8 de abril, a Keyd Stars e a Red Canids vão se encontrar em Recife para disputar o troféu.

Além do título, a decisão também vale R$ 70 mil e uma vaga no Mid Season Invitation (MSI), torneio com 13 times da elite do League of Legends mundial que será realizado no Rio de Janeiro entre o final de abril e o final de maio. Keyd e Red Canids se classificaram neste final de semana, em partidas que foram transmitidas tanto pela internet quanto pela televisão.

No sábado, Keyd Stars e INTZ se enfrentaram a partir das 13h – o confronto marcou a disputa entre Gabriel 'Revolta' Henud, da Keyd, contra seu ex-time, a INTZ, pelo qual foi campeão nacional no ano passado. Após quatro partidas disputadas em formato de melhor de cinco, vitória para a Keyd, por 3 a 1.

No domingo, foi a vez da Red Canids vencer a tradicional paiN Gaming por 3 a 1 – na internet, pelo menos 300 mil pessoas acompanharam o certame ao vivo, que teve presença mais forte nas redes sociais do que o clássico entre Corinthians e São Paulo.