Reddit cria aplicativo para iOS e Android para organizar acervo de entrevistas - Link - Estadão

Bill Gates, Snoop Dogg e Barack Obama já participaram das entrevistas do Reddit. FOTO: Reprodução Bill Gates, Snoop Dogg e Barack Obama já participaram das entrevistas do Reddit. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O Reddit, um dos sites mais anárquicos e populares da internet nos dias de hoje, é responsável também por uma série de entrevistas chamada “Ask Me Anything” (ou AMAs, ‘pergunte-me qualquer coisa’, em tradução literal), pela qual já passaram nomes como Obama, Bill Gates e Snoop Dogg.

Entretanto, pela natureza desorganizada do site, às vezes encontrar essas entrevistas dentro do Reddit era mais difícil que achar uma agulha num palheiro. Isso vai mudar: o Reddit lançou um aplicativo para iOS e Android (chamado “Ask Me Anything”) para que qualquer pessoa possa encontrar as AMAs que já aconteceram.

Com um layout limpo e simples, é possível usar o app para alternar entre AMAs populares, recentes ou já realizadas. Ao escolher uma das entrevistas, é possível saber quem está sendo entrevistado e ler perguntas que foram ou não respondidas. Para a direção do Reddit, o app é o primeiro passo para a empresa ser mais pró-ativa em seu crescimento.

Vale lembrar que, em 2013, o Reddit foi responsável por 56 bilhões de páginas vistas e teve 731 milhões de visitantes únicos, responsáveis por 41 milhões de mensagens, além de criar inúmeras discussões para a internet.