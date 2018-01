Reddit passa a proibir imagens de nudez sem autorização - Link - Estadão

SÃO PAULO – O popular fórum online Reddit finalmente mudou seus termos de privacidade para inserir a proibição de divulgação de imagens com conteúdo íntimo e com nudez sem autorização do representado.

É a primeira atitude com poder de fato de inibir a divulgação desse tipo de conteúdo desde o vazamento de links com fotos e vídeos de nudez ou sexo explícito de dezenas de celebridades no fórum, entre elas as atrizes Jennifer Lawrence (Jogos Vorazes) e Kaley Cuoco (Big Bang Theory), em agosto de 2014.

“Não importa quem você é, se uma fotografia, vídeo ou imagem digital sua em situação de nudez ou ato sexual, é postada ou linkado no Reddit sem a sua permissão, é proibido”, disse a direção do site.

“Também reconhecemos que violentas imagens personalizadas são uma forma de assédio que não toleramos e as removeremos quando formos notificamos.”

Após o caso que virou notícia no mundo todo, houve uma mudança na diretoria. O antigo CEO se retirou do cargo após dizer que “todo homem é responsável por sua própria alma” – em defesa da liberdade de expressão no site – dando lugar a Alexis Ohanian.

“No ano passado, perdemos a chance de assumirmos a liderança entre as redes sociais quando se trata de proteger a sua privacidade, algo que nos importamos profundamente desde a criação do Reddit”, disse Ohanian.

As mudanças entram em vigor no dia 10 de março.

Ações

Em dezembro, o Reddit passou a banir usuários cadastrados no site que passaram a compartilhar documentos vazados do hack enfrentado pela Sony, após a empresa alertar sites de mídia e conteúdo que processaria quem ajudasse na divulgação de tais documentos.

O Reddit baniu usuários e deletou um subreddit (espécie de fórum específico de um tema dentro do site) dedicado a tornar acessíveis links que direcionavam para páginas onde os documentos estavam armazenados.

Recentemente, o presidente-executivo do Twitter também se manifestou sobre casos de abusos na sua rede social e assumiu serem “péssimos” (“we suck”, originalmente, em inglês) em lidar com trolls, termo que designa usuários que visam causar desordem em fóruns online.

“Eu me sinto envergonhado pelo quão porcamente lidamos com essa questão durante meu período na direção”, disse. “Vamos começar a chutá-los para fora da rede e garantir que quando eles fizerem seus ataques ridículos, ninguém os escute.”