Rede 4G ocupará faixa dos 700 MHz; diz Anatel - Link - Estadão

Atualmente usada por canais UHF da TV aberta, faixa tem maior alcance e propagação melhor que faixa dos 2,5 GHz, utilizada pela rede hoje

BRASÍLIA – A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou há pouco a destinação da faixa de 700 megahertz (Mhz), atualmente ocupada pelos canais 52 a 69 da TV aberta, para a telefonia e internet de quarta geração (4G).

Com isso, o governo poderá leiloar a frequência para as operadoras de telecomunicações no primeiro semestre do próximo ano. “Essa faixa tem alcance maior e propagação melhor que a faixa de 2,5 gigahertz (GHz) que já vem sendo utilizada para a oferta de 4G no Brasil desde o ano passado.

Com a nova frequência, o serviço ganhará qualidade”, afirmou o conselheiro da Anatel relator do processo, Rodrigo Zerbone. “Como o 700 MHz é utilizado mundialmente e seus equipamentos têm maior escala industrial, também deve haver melhoria de nos preços”, completou.

Conforme adiantado ontem pela Agência Estado, a faixa será divida em quatro lotes nacionais de “10 MHz + 10 MHz” (metade para upload e metade para download), permitindo até quatro competidores diferentes na tecnologia. No leilão de 4G na frequência de 2,5 GHz realizado no ano passado, as quatro faixas nacionais foram adquiridas por Vivo, Claro, Oi e TIM.

Um lote de “5MHz + 5MHz” será reservado para a segurança pública e para utilização pelas Forças Armadas. Além disso, no início da faixa, entre o canal 51 e a faixa que será destinada ao 4G, um lote de 5 MHz será preservado para evitar interferências.

“A licitação só deve ocorrer após a definição sobre a realocação dos canais que atualmente ocupam a faixa.O edital deverá prever que os custos do replanejamento dos canais e os custos para mitigar eventuais interferências sejam pagos pelas operadoras de telecomunicações”, acrescentou Zerbone.

A publicação do edital ficará condicionada ao regulamento de interferências e ao estudo de realocação dos canais 52 a 69 – que deverão ocupar os espaços ímpares vazios, provavelmente a partir do canal 13.

