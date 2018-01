Rede britânica de games pede falência - Link - Estadão

Game Group, maior cadeia do país, não suportou migração de consumidores para games online

Loja da Game Group FOTO: Reuters

LONDRES – A Game Group, maior cadeia de lojas de games do Reino Unido pediu falência, em mais um sinal de que consumidores estão se afastando dos consoles e games tradicionais.

A empresa de auditoria e consultoria PricewaterhouseCoopers (PWC) foi nomeada administradora dos vários operações da empresa no Reino Unido e na Irlanda.

Com isso, 277 pontos de varejo foram fechados e 2.104 empregados foram demitidos. Ainda restarão 333 lojas, com 2.814 empregados. A PWC declarou que “Empresas têm mostrado interesse em comprar parte de ou todos os negócios e bens do grupo”.

Segundo a PWC, a empresa estava com “sérias questões de fluxo de caixa e de lucro”, consequência de ter que arcar com custos que não existem para competidores que não distribuem seu produto através de lojas físicas.

Os games em plataformas móveis estão tomando o lugar dos consoles tradicionais até nos redutos mais tradicionais: a casa dos jogadores. Uma pesquisa da MocoSpace indicou que 96% dos entrevistados jogavam games móveis dentro de casa.