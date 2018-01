Rede de jogos Steam bate recorde de logins - Link - Estadão

Plataforma teve 7 milhões de acessos simultâneos durante fim de semana, superando marca de 2012

SÃO PAULO – A plataforma de jogos online Steam, que possibilita o download de jogos digitalmente, bem como a realização de partidas mulltiplayer, bateu um recorde significativo neste fim de semana. Durante a manhã do domingo (horário de Brasília), 1, a rede teve mais de 7 milhões de acessos simultâneos.

O número representa pouco mais de 10% do número de usuários da rede, que, no final de outubro, contava com 65 milhões de usuários. A nova marca, além de demonstrar o poder dos jogos em PC nos dias de hoje, supera o número anterior em aproximadamente 1 milhão de usuários.

O feito acontece menos de uma semana depois da Valve anunciar o protótipo da Steam Machine, console alternativo desenvolvido pela empresa para jogos em PC baseados no sistema operacional Steam. O sistema terá HD de 500 GB, conectividade via WiFi e Bluetooth, com processaodres AMD e placa gráfica AMD Radeon R9 270. Nos EUA, a plataforma custará US$ 499, o mesmo que um Xbox One.