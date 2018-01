Rede social Meetup segue fora do ar e se recusa a pagar US$300 a hackers - Link - Estadão

TORONTO – A rede social Meetup.com está mantendo uma batalha contra hackers que estão exigindo apenas US$ 300 para cancelarem uma campanha que tirou o site do ar pela maior parte dos últimos quatro dias.

O site, que permite que usuários se encontrem para atividades de interesse comum como esportes e hobbies, não podia ser acessado nesta segunda-feira, 3.

A página do site mostrava apenas uma mensagem afirmando que a empresa é alvo de um ataque de negação de serviço prolongado (DDoS, na sigla em inglês).

O co-fundador e presidente-executivo do Meetup.com, Scott Heiferman, afirmou no blog da empresa que trata-se do primeiro ataque do tipo sofrido pelo site em 12 anos de história. Ele defendeu a posição de não pagar a quantia pedida pelos hackers.

“Tomamos a decisão de não negociar com criminosos”, disse ele. “O pagamento nos tornaria um alvo para novas extorsões.”

Ele afirmou que a quantia pequena é um truque e que os atacantes provavelmente exigiriam mais, um ponto em que o analista de segurança na Internet, Kevin Johnson concorda.

“É muito comum este tipo de ataque começar com uma pequena exigência”, disse ele. “Não é questão de se a Meetup pode fazer um cheque de um milhão de dólares.”

/REUTERS