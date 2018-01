Rede social no cinema - Link - Estadão

O ator Jesse Eisenberg interpreta o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, em ‘The Social Network’. FOTO: REPRODUÇÃO

O Facebook chegará à tela grande este ano com dois filmes que serão lançados com poucas semanas de diferença, em meio à febre de redes sociais.

O documentário independente Catfish e a superprodução hollywoodiana The Social Network, no entanto, não poderiam ser mais diferentes.

“Chegamos ao ponto em que precisamos refletir sobre isso”, disse o diretor de Catfish, Ariel Schulman. “The Social Network nos mostra como chegamos até aqui. Catfish mostra onde estamos agora.”

O Facebook é a rede social mais popular do mundo, com mais de 500 milhões de usuários ativos. Sites como MySpace, Tumblr e o serviço de microblogs Twitter também estão em alta, criando um complexo mundo online, em que tudo, desde sites de namoro a comunidades de videogame têm usuários que colocam sua vida pessoal à mostra.

Como mostra o documentário, nem todos nesses sites são quem dizem ser.

O filme, que chegou aos cinemas norte-americanos nesta sexta-feira, 17, segue os passos de Nev Schulmanin, um fotógrafo que se apaixona por uma garota no Facebook. Ao longo do tempo, o romance floresce e eles passam a conversar por telefone e mensagens.

Quando Nev, seu irmão Ariel e o amigo deles Henry descobrem algo supreendente, eles partem em viagem para conhecer a garota pessoalmente.

Já The Social Network será lançado em 1º de outubro nos EUA, e conta com o peso de nomes como o diretor David Fincher, indicado ao Oscar, e o roteirista ganhador de quatro Emmys Aaron Sorkin.

O filme se baseia no livro de Ben Mezrich, The Accidental Billionaires: The Founding of Facebook, A Tale of Sex, Money, Genius and Betrayal. O presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, hoje com 26 anos de idade, será interpretado pelo ator Jesse Eisenberg.

