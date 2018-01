Redes 4G crescem 127% ao ano no mundo - Link - Estadão

FOTO: Estadão FOTO: Estadão

SÃO PAULO – O mundo passa a contabilizar 318 operadoras oferecendo serviços de internet móvel 4G em 111 países. É o que aponta o levantamento da GSA, associação do setor de indústria de telecomunicações móveis da qual fazem parte empresas como Ericsson, Huawei, Nokia e Qualcomm. Segundo o documento, o número de redes tem crescido a uma média de 127% por ano desde 2010, sendo 148 redes ativas em 2012, e 267 em 2013.

Segundo a associação, além das 51 redes LTE inauguradas em 2014, a previsão é de que pelo menos 30 novas surjam até o fim deste ano.

Dentre as frequências mais utilizadas internacionalmente, vence como mais popular a de 1,8 GHz, presente em 45% das redes LTE e opção de 144 operadoras, em 70 países. Por ser dona da maior fatia, a indústria de dispositivos acompanha tal participação e volta a maior parte da sua produção para esta frequência (40%), totalizando 769 no mundo.

A faixa de 2,5 ou 2,6 Ghz vem em segundo, sendo utilizada em 26,4% das redes. E a terceira mais utilizada é a de 700 ou 800 MHz, a mais popular entre as “frequências baixas”, abaixo de 1 GHz. Estas tem menor capacidade que as de frequência alta, mas seu alcance é maior, o que as torna preferível para atender regiões muito amplas ou em cidades onde a instalação de mais antenas é uma questão problemática. Sob 700 Mhz, trabalham 55 operadoras em 33 países, contando com 467 dispositivos compatíveis.

Em comunicado, o presidente da GSA, Allan Hadden, disse que o uso de faixas abaixo de 1 Ghz “como a de 700 e 800 MHz é fundamental para áreas amplas e rurais, e muitas vezes melhora a experiência do uso de internet móvel em locais fechados”.

Brasil

No País, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) ainda deve acertar a data do leilão da faixa de 700 MHz (ou 800 MHz). Ainda sob análise, a proposta está sendo revista, mas é prevista pela agência para acontecer até setembro deste ano.

A faixa mais utilizada por aqui é a de 2,5 GHz. A frequência teve seu leilão concluído em junho de 2012, na ocasião compraram partes da faixa Vivo, TIM, Claro e Oi. No processo, comprometeram-se a garantir as conexões 4G ativas em todas as cidades-sede da Copa da Confederação de 2013 e nas sedes da Copa do Mundo, além do acesso de telefonia e internet móvel em 450 Mhz para áreas rurais.

Apenas a Nextel opera sob a frequência mais popular, a de 1,8 Ghz, e ainda exclusivamente no Rio de Janeiro.

Segundo a GSA, o mundo totaliza 245,4 milhões de acessos 4G até o encerramento do mês de março deste ano. No Brasil, números da Anatel apontam que, no período, foram poucos mais de 2 milhões de acessos em tecnologia 4G LTE (0,81% do total mundial). Esse número, no entanto, cresceu para 3,2 milhões em junho.