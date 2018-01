Redes sociais chegam aos óculos do Google - Link - Estadão

Usuários poderão publicar fotos no Facebook, enviar tweets e gravar fotos no Evernote; ao todo seis apps foram lançados

SÃO PAULO – Três das principais redes sociais da internet agora têm aplicativos oficiais para os óculos digitais que o Google pretende lançar em um futuro próximo.

Apenas alguns desenvolvedores puderam receber um protótipo. Foto: Reprodução

A empresa anunciou nesta quinta-feira, 16, seis novos aplicativos de terceiros que estão disponíveis para o Glass, nome dos óculos do Google. Além de Facebook, Twitter e Tumblr, a emissora CNN, a revista Elle, e o aplicativo de nota Evernote também terão versões de seus serviços voltados para os usuários dos óculos que têm recursos de smartphone acessíveis em uma tela virtual na lente.

Até então, os únicos aplicativos do Glass feitos por terceiros eram os programas do jornal New York Times e a rede social Path.

“Estamos ansiosos para explorar as experiências do Facebook em todos os novos tipos de aparelhos móveis”, disse o diretor de produtos móveis do Facebook Erick Tseng, em um post na rede social. “Este é só o primeiro passo.” Segundo ele, o aplicativo permite que os primeiros usuários do Glass publiquem imagens no Facebook diretamente dos óculos. O aparelho também tem um sistema de reconhecimento de voz que transforma a fala do usuário em texto, caso a pessoa queira acrescentar uma informação na imagem no Facebook.

O aplicativo do Twitter funciona da mesma maneira, permitindo que as pessoas enviem tweets em textos ou imagens. Já o Evernote oferece um serviço para armazenar imagens e vídeos feitos com o Glass na conta dos usuários, de acordo com um post publicado pela empresa. “Acreditamos que os (computadores) vestíveis são a próxima fronteira dos eletrônicos de consumo e estamos trabalhando com dedicação para preparar o Evernote para o nosso futuro com a tecnologia vestível”, disse Andrew Sinkov, vice-presidente de marketing do Evernote.

O Google tem distribuído um modelo inicial do Glass a alguns desenvolvedores de aplicativos e pessoas selecionadas pela empresa. Além disso, o desenvolvimento de aplicativos tem sido feito com cuidado e supervisão do Google para que os programas não interfiram negativamente na experiência com o produto final. Espera-se que os óculos sejam lançados comercialmente entre o fim do ano e início de 2014.

