Redes sociais para quem gosta de beber e comer - Link - Estadão

Uma rede social que reúne os melhores bares e os melhores bebedores ao redor do mundo: assim é o DrinkedIn. No site, você cria seu perfil, convida os amigos para uma cerveja, cria comunidades com os amigos do happy hour e adiciona os bares que você frequenta ao banco de dados. O fórum agrega as discussões sobre boas bebidas e os bons bares, e em breve será possível avaliar também a qualidade das bebidas e registrar as resenhas no site.

Na mesma linha, mas dessa vez para os comensais, estão redes sociais como a Foodbuzz e a Group Recipes. A primeira reúne listas e análises dos melhores restaurantes, pratos e lanches, além de receitas. Na segunda, focada nas receitas, dá para formar grupos de interesse com os apreciadores do mesmo tipo de culinária.