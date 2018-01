Reforma na Lei de Direito Autoral não será apresentada hoje - Link - Estadão

A informação é diferente do que divulgou a organização do Congresso. No dia 31 de outubro, o Twitter do evento noticiou:

O blog do Congresso também publicou: “Anteprojeto que atualiza legislação de direito autoral será lançado pelo governo em evento em São Paulo”.

A reportagem do Link conversou com Marcos Wachowicz, um dos organizadores do 3º Congresso de Autor e Interesse público, que confirmou o lançamento e disse que “a proposta visa restituir o equilíbrio entre os interesses privado e público”.

Segundo detalha o release do MinC, “durante o evento será apresentado um documento contendo o diagnóstico das propostas discutidas durante o Fórum Nacional de Direito Autoral que irá subsidiar o debate”. As discussões do Congresso “complementarão a construção de um anteprojeto de Lei”.

O evento, segundo o portal do MinC, “será dedicado à análise das propostas de revisão da Lei de Direitos Autorais” e foi dividido em painés correspondentes aos tópicos da Lei que “poderão ser objeto de modificação legislativa”.

O Link estará lá para ver o que será discutido no Congresso – e também para saber quando, afinal, o projeto de revisão será lançado.