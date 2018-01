Regra de privacidade do Google é contestada - Link - Estadão

Entidade de proteção à privacidade online entrou com processo alegando que nova política fere acordo do Google nos EUA

Novas regras do Google vão permitir que informações coletadas em um serviço do Google possam ser usadas em anúncios direcionados em outro serviço. FOTO: Truth Leem/REUTERS

SÃO PAULO – A Electronic Privacy Information Center (EPIC), entidade americana que defende a privacidade na rede entrou com um processo contra a Federal Trade Comission (FTC) dos Estados Unidos em uma tentativa de impedir que o Google coloque em prática sua nova política de privacidade, anunciada no final de janeiro.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A EPIC está requerendo que um juiz federal emita uma ordem de restrição temporária e um mandado de segurança que exija que a FTC faça o Google cumprir um acordo fechado entre as duas instituições no ano passado que diz que o Google não iria não combinar dados de diferentes serviços sem obter o consentimento afirmativo expresso do usuário.

Acusado de enganar os usuários e violar sua própria política de privacidade ao lançar o já extinto Buzz, o Google fechou com a FTC um acordo de como iria proceder em relação ao manejo dos dados dos usuários. Uma das ações que motivou o fechamento do acordo foi uma série de queixas feitas pela própria EPIC na justiça norte-americana.

Segundo Marc Rotenberg, diretor executivo da EPIC, os termos do acordo serão violados pela imposição da nova política de privacidade unificada, marcada para entrar em vigor no dia 1º de março. Para ele, a mudança deveria ser opcional, pois os usuários são donos de seus dados e têm o direito de dizer não a mudança nos termos que regem a forma como eles são tratados.