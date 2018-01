Regras de uso do Facebook não permitiam testes em janeiro de 2012 - Link - Estadão

Rede social teria deixado 150 mil pessoas tristes ‘pelo bem da ciência’. FOTO: Reuters Rede social teria deixado 150 mil pessoas tristes ‘pelo bem da ciência’. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A controvérsia a respeito da pesquisa de emoções que o Facebook realizou com cerca de 700 mil de seus usuários em janeiro de 2012 acaba de ganhar mais um capítulo: à época da pesquisa, a rede social não tinha o pedido para realização de testes com os usuários entre as cláusulas dos Termos e Condições de Uso.

A alteração que incluiu a parte sobre realização de pesquisas com os dados de usuários apareceu apenas em maio de 2012, conforme publicou a Forbes nessa terça-feira.

A pesquisa, realizada em janeiro de 2012, teria tentado verificar se as emoções poderiam ser tão contagiosas na rede social quanto são na vida real, de maneira simples: uma parcela dos usuários foi exposta a postagens mais positivas em seu feed de notícias, e acabaram respondendo com atualizações mais felizes.

O mesmo foi feito no lado reverso: cerca de 150 mil usuários receberam textos negativos em seu feed, e acabaram se sentindo mais tristes ou amargos naquele período determinado.

Outro aspecto preocupante a respeito da pesquisa ressaltado pela Forbes é que o Facebook não se preocupou com as limitações etárias: usuários de 13 a 18 anos também tiveram seus feeds de notícias manipulados pela rede social, o que teria infringido a lei federal norte-americana.

Vale lembrar, entretanto, que mesmo o aviso sobre a utilização de dados em pesquisas nos Termos e Condições de Uso do Facebook não isentam a empresa da responsabilidade de conduzir um estudo científico com seres humanos. De acordo com a lei americana, todos os usuários precisariam ser notificados e consentirem em participar dos testes.