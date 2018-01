Reguladores pressionam por mais privacidade na internet - Link - Estadão

A Comissão de Comércio dos EUA pressiona empresas a não rastrearem seus usuários e quer que país adote leis de controle

WASHINGTON – Órgãos reguladores dos Estados Unidos pressionaram nesta segunda-feira, 26, companhias de internet a adotar um sistema “sem rastreamento” que dará a consumidores mais controle sobre suas informações pessoais online, e pediram que o Congresso do país aprove uma legislação de privacidade.

A Comissão Federal do Comércio (FTC, em inglês), em seu relatório final sobre recomendações de privacidade, pediu medidas voluntárias semelhantes às divulgadas no relatório preliminar de dezembro de 2010.

A FTC não tem poder de estabelecer regras, e defende que companhias de internet adotem políticas internas de privacidade mais rígidas que garantam a segurança de dados dos consumidores, e limitem a compilação e retenção de tais informações.

A agência pode tomar medidas contra companhias que violem suas próprias políticas de privacidade.

O relatório é uma resposta à crescente preocupação sobre a falta de controle quanto à coleta e negociação de ampla quantidade de informações detalhadas de atividades online e identidades reais.

No relatório, a FTC pediu que as companhias considerem a privacidade do consumidor ao criar um software, em vez de acrescentar opções de privacidade depois, e que sejam claras com os consumidores sobre quais dados serão coletados e com qual finalidade.

