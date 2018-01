Regulamentação médica impede consultas à distância - Link - Estadão

Empresas de tecnologia têm de se adaptar às regras rígidas do setor para oferecer novos serviços

SÃO PAULO – Um dos problemas das startups que entram no mercado de saúde é a dificuldade de lidar com a regulação do setor, que nem sempre atende às necessidades dessas empresas, e os limites impostos pelo Código de Ética Médica para uso da tecnologia nos tratamentos de saúde.

Uso de tecnologias precisa ser supervisionado. FOTO: Divulgação/Fisiogames

“Qualquer jovem pode criar um aplicativo para celular, mas terá mais dificuldade para desenvolver um medicamento ou teste diagnóstico” diz Ricardo di Lazzaro Filho, da DB Genetica. “O mercado de saúde é, com razão, mais criterioso e regulamentado, e é controlado por grandes empresas”, diz.

O Código de Ética Médica veta totalmente o uso da telemedicina para tratar pacientes à distância. Não é permitido, por exemplo, que um médico atenda um paciente usando ferramentas como o Skype. A mesma regra impede também o uso de um game para exercícios de fisioterapia sem acompanhamento médico.

Nos Estados Unidos a legislação é mais flexível e há serviços de orientação médica por telefone, além de startups como a DermLink, que oferece consulta com dermatologistas pela internet e diagnóstico de problemas de saúde por meio de fotos enviada pelo paciente.

Os médicos, por sua vez, temem que essas tecnologias substituam o trabalho feito em consultório ou coloquem o paciente em risco. “Fizemos pesquisas e percebemos que os médicos tinham medo de que os pacientes acabassem agravando uma lesão se usassem os jogos por conta própria ou que o aplicativo tomasse o emprego deles”, diz Yuri Zaidan, da FisioHub. “Não tem como dar certo se o produto tiver a intenção de substituir o trabalho no consultório”, afirmou.

Para os empreendedores, a regra limita as possibilidades de avanço do setor, já que a telemedicina é a área considerada mais promissora porque permitiria, por exemplo, prestar assistência a pequenas comunidades em regiões distantes, onde há escassez de profissionais de saúde. “Se você observar lugares remotos, muitas vezes quem prescreve um medicamento é o farmacêutico, uma situação na qual você poderia interferir com um médico à distância”, diz Daniela Bouissou, da Boa Consulta.

Segundo a Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde (Abiis), os órgãos reguladores têm acompanhado de perto o trabalho das startups para entender as necessidades dessas empresas. “Até por conta do maior acesso do paciente à informação e pela pressão da própria sociedade, essas barreiras tendem a ser rediscutidas à medida que o mercado evoluir”, diz Carlos Eduardo Gouvêa, presidente da Abiis.

