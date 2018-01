Reino Unido planeja rede 4G para este ano - Link - Estadão

Órgão regulador divulga proposta para implantar rede de telefonia celular dez vezes mais rápida ainda em 2012

LONDRES – O órgão regulador das telecomunicações britânico (Ofcom) tornou pública nesta terça-feira, 13, uma proposta que visa abrir os serviços de telefonia celular de tecnologia 4G ainda neste ano.

A Ofcom recebeu um pedido por parte da companhia Everything Everywhere, proprietária das redes Orange e T-Mobile no Reino Unido, para que sua licença também possa oferecer serviços com alta tecnologia já em 2012.

Em comunicado, o órgão assinalou que não acredita que esse requerimento possa por em risco a concorrência no setor e, por isso, abre um período de quatro semanas para que as “partes interessadas” esclareçam “seus pontos de vista sobre a mudança proposta”.

A intenção da Everything Everywhere é reutilizar o espectro de 1.800 MHz já existente para oferecer serviços de telefonia celular de quarta geração, que, por sua vez, vão aumentar a velocidade nas conexões de dados.

“Dados os benefícios que esta mudança poderia supor para os consumidores, a Ofcom tem intenção de permitir essa mudança de uso”, afirmou o órgão regulador.

Enquanto as atuais redes 3G permitem que as operadoras ofereçam velocidades de conexão a internet para celulares próximas dos 3 megabits por segundo, o novo sistema deverá oferecer uma velocidade superior aos 100 megabits por segundo.

Diversos países já realizam testes em grande escala com conexões móveis de quarta geração, porém, o Reino Unido ainda não tinha previsto a implementação desses serviços até 2013 e 2014.

Até o momento, o grupo UK Broadband provou os sistemas 4G em áreas restritas de Londres, enquanto a British Telecom (BT) e Everything Everywhere testam essa conexão de quarta geração em Cornualha, um condado situado no sudoeste da Inglaterra.

A maioria dos fabricantes de telefones celulares já colocaram à venda ou prepara a curto prazo terminais que permitem conexões 4G.

O último lançamento nesse sentido foi o da Apple, que na última semana apresentou a nova versão de “iPad”, que inclui a possibilidade de estabelecer conexões através de redes 4G.

