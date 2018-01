Reino Unido proíbe aparelhos eletrônicos descarregados em aeroportos - Link - Estadão

Agentes de segurança podem solicitar ao passageiro que liguem o aparelho antes de embarcar no voo. FOTO: Reprodução Agentes de segurança podem solicitar ao passageiro que liguem o aparelho antes de embarcar no voo. FOTO: Reprodução

LONDRES – Os passageiros que passarem pelos aeroportos do Reino Unido deverão ter as baterias de seus aparelhos eletrônicos carregadas, anunciou nesta quarta-feira o Ministério Britânico de Transporte (DfT, na sigla em inglês).

Caso contrário, as autoridades poderão confiscar aparatos como tablets ou celulares, indicou hoje um porta-voz oficial, que, no entanto, não detalhou quais rotas seriam afetadas por essa nova medida de segurança, similar à adotada na última semana pelas autoridades dos Estados Unidos.

“A fio das recomendações dos Estados Unidos, os passageiros de algumas rotas em direção e desde o Reino Unido poderão ter que demonstrar que seus aparelhos eletrônicos estão carregados (…) ou não poderão levá-los a bordo”, explicou o citado porta-voz.

A ideia é que os responsáveis pela segurança nos aeroportos possam ter acesso aos aparelhos eletrônicos levados junto à bagagem de mão para comprovar que os mesmos não levam uma bomba, depois que as autoridades alertaram sobre a ameaça de ataques terroristas a partir de baterias modificadas

Na semana passada, o DfT anunciou que tinha reforçado a segurança nos aeroportos britânicos com voos diretos aos EUA por causa de uma advertência sobre uma “ameaça” de terrorismo “crível”, embora não tenha especificado que tipo de medidas haviam sido adotadas.

Um porta-voz do primeiro-ministro do Reino Unido, o conservador David Cameron, afirmou hoje que o governo deve “estar sempre alerta” à “ameaça em transformação” de “organizações terroristas” que buscam “prejudicar os cidadãos do Reino Unido, dos Estados Unidos e de outros países”.

“Por causa desses motivos devemos manter sempre nossas medidas de segurança sob revisão e atualizá-las quando for necessário”, acrescentou a fonte.

/EFE