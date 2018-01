Reino Unido vai analisar contratos de TI do governo - Link - Estadão

Agência reguladora do país investiga se grandes empresas do setor tiveram preferência nas licitações

LONDRES – O regulador de competitividade do Reino Unido está analisando contratos de tecnologia da informação (TI) do governo do país, investigando se grandes empresas ganham uma porção grande demais as licitações.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

O Escritório de Negociação Justa (OFT, na sigla em inglês) fez um apelo para os fornecedores e compradores de serviços de TI para fornecer informações sobre a estrutura de mercado e barreiras à entrada de empresas menores.

As cinco maiores fornecedores de TI para o setor público, que inclui governos locais e central, são a HP, Capita, CapGemini, Fujitsu e BT, disse o OFT.

A instituição disse que embora tenham sido feitas revisões de aquisições de TI do setor público, poucas examinaram se os aspectos de fornecimento do mercado inibiram a competição.

As 20 maiores provedoras de software e serviços de TI ganham cerca de 10,4 bilhões de libras (15,8 bilhões de dólares) por ano em receitas do setor público, disse o OFT.

/ REUTERS