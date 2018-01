Rejeitado pela Apple? Desabafe - Link - Estadão

Vetos como esse são comuns. A Apple já vetou aplicativos incríveis como o Layar, o browser de realidade aumentada, mas depois voltou atrás. E quem não teve a mesma sorte e foi rejeitado definitivamente?

Assim como o “I Am Rich” estão lá as histórias de aplicativos que permitem que se instale Ubuntu ou Android, e um outro que abre um mecanismo de busca de Bittorrent no iTunes. Todos rejeitados pela Apple.

Vai lá: applerejectedme.com