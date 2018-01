Relação entre Apple e Google tem nova rusga - Link - Estadão

Steve Jobs afirmou recentemente em conferência que a relação entre Apple e Google começou a degringolar quando a empresa de tecnologia escolheu competir com o iPhone no mercado de celulares com a plataforma Android. Na última quinta-feira, um dos fundadores do Google, Larry Page, afirmou que Jobs estava “reescrevendo a história”.

Segundo o blog MacRumors, Page disse que “estávamos trabalhando no Android há bastante tempo, com a ideia de produzir telefones feitos para a internet e com bons navegadores, o que não existia no mercado. Acho que a caracterização de que entramos depois não é realmente razoável.”

A revista Fortune confirma que o Google comprou a plataforma Android em agosto de 2005, um ano e meio antes do anúncio oficial do iPhone. Mas fontes revelaram que a Apple só começou a se preocupar no dia do lançamento do T-Mobile G1 (também conhecido como HTC Dream), o primeiro modelo comercialmente disponível do Android nos Estados Unidos, e com interface similar a do iPhone.