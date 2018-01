Relógio inteligente Pebble estreia loja de aplicativos - Link - Estadão

SÃO PAULO – Anunciada no começo de janeiro durante a feira de eletrônicos CES 2014, em Las Vegas, a loja de aplicativos do relógio inteligente Pebble finalmente foi lançada. Possivelmente, é a primeira vez que pode se testemunhar a utilização de apps desenvolvidos externamente em relógios inteligentes – ou seja, uma amostra do poder de fogo do que podem ou poderão vir a fazer os smartwatches.

Por enquanto, a Pebble App Store está disponível apenas para usuários de iOS, mas em breve deve ganhar uma versão para Android. A loja conta com mais de mil aplicativos e estilos visuais para o relógio inteligente, divididos em seis categorias: diários, ferramentas, notificações, fitness, jogos e apps remotos.

Entre os principais destaques – além dos aplicativos da ESPN, que acompanha resultados esportivos, e do Foursquare, que te deixa fazer check-in com o relógio -, está o um app companheiro para as câmeras GoPro, o RunKeeper, um app que conta passos, corridas e passeios de bicicleta; e o Tweeble, que te deixa receber notificações, ler o seu feed e até mesmo tentar twittar (embora não seja uma tarefa fácil escrever com a tela diminuta do Pebble).

Aplicativos de empresas como o serviço de streaming de música Pandora e um app companheiro da Mercedes Benz já foram anunciados, mas devem demorar um pouco ainda para chegar aos consumidores.

O Peeble é vendido para os Estados Unidos e outras partes do mundo por US$ 150 (frete e eventuais impostos não estão contemplados). Sua versão de luxo, o Pebble Steel, com pulseiras de metal, custa US$ 250. Vale lembrar que o Pebble só chegou ao mercado após um financiamento coletivo realizado por meio da plataforma Kickstarter.