Remoção do Occupy Wall Street é cancelada - Link - Estadão

Operação que dispersaria manifestantes de parque foi cancelada em cima da hora

Os manifestantes do Occupy Wall Street tiveram uma pequena vitória nesta sexta, 14: não terão mais que desocupar o parque onde estão acampados.

O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, havia anunciado durante a semana que eles seriam removidos do Zuccotti Park, área verde próxima a Wall Street.

—-

Bloomberg justificou a medida dizendo que o parque precisava ser limpo. Os manifestantes acusaram a ação de ser apenas uma desculpa para dispersar o movimento e se prontificaram a cuidar da faxina no parque. Anunciaram também a intenção de resistir a qualquer tentativa de remoção por parte das autoridades. Prometia ser uma sexta-feira tensa.

Mas a “operação limpeza” foi cancelada faltando 40 minutos para o seu início, às 7h (8h no horário de Brasília). Bloomberg disse em entrevista a uma rádio de Nova York, que a empresa Brookfield, dona do Zuccotti Park, resolveu adiar a operação. Ela teria recebido inúmeros telefonemas de políticos locais exigindo o cancelamento.

“A Brookfield acredita que pode conseguir um acordo com os manifestantes que garanta que o parque permaneça limpo, seguro e disponível para uso público”, disse um representante da empresa. “A situação mantém o respeito aos moradores e empresas da região.”

Ao saber do recuo, alguns manifestantes marcharam pelas ruas da região. Foram registrados focos localizados de conflito entre policiais e participantes do protesto. Segundo o New York Times, 14 pessoas foram presas até as 13hs desta sexta.

—-

