Remova estranhos de fotos com um toque - Link - Estadão

Aplicativo a ser apresentado no final de fevereiro exclui pessoas das fotos e reconstrói o cenário anterior

SÃO PAULO – Depois que a Lytro apresentou ao mundo uma tecnologia que permite focar imagens após elas terem sido tiradas, a Scalado deve mostrar na Mobile World Congress, feira de produtos móveis de Barcelona, uma novidade que permitirá “limpar” imagens instantaneamente.

Com o “Remove“, celulares farão a captura de imagens e automaticamente selecionarão pessoas que estejam na foto. A “limpeza” é possível pois a ferramenta aparentemente “grava” o cenário fixo e consegue reconstruí-lo sem o intruso. Confuso? Então assista:

O aplicativo será anunciado primeiramente para iOS e Android.

