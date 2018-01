Reportagem que revela criador do Bitcoin é questionada - Link - Estadão

SÃO PAULO – Criada em 2009 e popularizada no segundo semestre de 2013, quando sua cotação atingiu os US$ 1200, o bitcoin é uma moeda virtual cheia de perguntas não respondidas e mistérios inexplicáveis. Um dos principais deles é a identidade de seu criador, conhecido na internet como Satoshi Nakamoto – pelo menos, esse é o nome que o inventor da moeda atribuiu a si mesmo quando mostrou ao mundo sua proposta de inovação econômica, em um fórum na rede cinco anos atrás.

Esse mistério, entretanto, pode ter chegado ao seu fim: em sua primeira edição impressa após quase dois anos longe das bancas, divulgada na última quinta-feira, 7, a revista Newsweek trouxe em sua matéria de capa uma reportagem que acredita ter encontrado o inventor do Bitcoin morando na Califórnia e vivendo sob um novo nome: Dorian S. (de Satoshi) Nakamoto, um japonês radicado nos EUA de 64 anos de idade.

Na matéria, Nakamoto é descrito como um homem recluso, anti-governo e cheio de segredos, além de ser chamado de “gênio, mas babaca” por seu irmão. O texto começa com uma menção ao encontro entre a repórter Leah Goodman e o criador do Bitcoin, na qual ele diz que “não está mais envolvido com a moeda virtual e não pode discutir o assunto”.

Além da declaração, a reportagem colhe depoimentos de familiares de Nakamoto, como seus filhos e ex-mulher, e também de desenvolvedores que colaboraram com ele para a divulgação da moeda virtual, além de mostrar fotos do criador e de sua casa.

Tal decisão editorial foi criticada por boa parte dos mais de 2 mil comentários que o texto recebeu até agora, considerada como um ataque à privacidade do personagem, que é retratado na matéria como dono de uma fortuna estimada em US$ 400 milhões graças à invenção dos bitcoins, considerados hoje em crise após a falência do Mt. Gox, uma das principais casas de câmbio da moeda virtual.

Desmentido

Logo após a publicação da matéria, um exército de jornalistas se encaminhou para a porta da casa de Dorian Nakamoto, buscando obter mais detalhes sobre sua identidade. Após ser cercado pelos repórteres, Dorian escolheu o representante da Associated Press para conversar em um almoço em um restaurante japonês próximo nas imediações. Durante a conversa, ele negou ter qualquer envolvimento com o Bitcoin. Ao fim da entrevista, ele perguntou: “Quanto tempo essa montanha-russa de mídia ainda vai durar?”.

À AP, o senhor de 64 anos disse que seu inglês (que não é sua língua nativa) foi mal compreendido pela repórter da Newsweek – Goodman respondeu que não houve nenhum mal entendido no que diz respeito à relação de Dorian com a moeda virtual.

Além disso, outro desmentido foi feito sobre a matéria da Newsweek: no mesmo tópico que utilizou para divulgar o Bitcoin no fórum Ning em 2009, o “verdadeiro” Satoshi Nakamoto disse nesta sexta-feira que não é o sujeito retratado nas páginas da revista americana. A administração do Ning confirmou ao site TechCrunch que o dono da postagem de 2009 e a realizada nesta semana têm a mesma identidade virtual.

Ataques e doações

Na tarde desta sexta-feira, a Newsweek divulgou uma declaração dizendo que continua a apoiar a veracidade da história, apesar das críticas feitas à repórter Leah Goodman e do depoimento negativo de Nakamoto, pedindo ainda que outros veículos de imprensa procurem analisar o texto e compreender seus fatos. Enquanto isso, na tarde dessa sexta-feira, usuários do 4chan revelaram na internet dados pessoais da repórter Leah Goodman, incluindo seu telefone pessoal e seu endereço residencial.

Confirmada ou não a identidade de Satoshi Nakamoto, um grupo de usuários do Reddit que discutem e utilizam o Bitcoin resolveu iniciar uma campanha com doações com a moeda virtual para Dorian S. Nakamoto. ”Não faço ideia se a pessoa retratada pela revista é Satoshi ou não. Se for, a doação será um pequeno agradecimento. Mas, se não for, será nossa maneira de pedir desculpas a ele e auxiliá-lo com despesas legais e médicas que ele e sua família pode vir a ter, tentando reduzir o impacto do jornalismo irresponsável”, disse Andreas M. Antonopoulos, que liderou a iniciativa.